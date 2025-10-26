14°C
Der­de neder­laag op rij voor BC Oos­ten­de in Cham­pi­ons Lea­gue Basketbal

Aaron Estrada - BC Oostende

Aaron Estrada © Belga

BC Filou Oostende heeft woensdagavond voor de derde keer op rij verloren in de Champions League Basketball. De Belgische landskampioen ging met 102-80 onderuit tegen het Spaanse Unicaja. De ploeg uit Malaga is voorlopig ongeslagen in de Europese competitie en neemt dan ook de leiding in groep G.

De kustploeg begon niet goed aan de wedstrijd en keek na het eerste kwart al tegen een 29-19-achterstand aan. In het verdere verloop van de wedstrijd speelde Oostende steeds beter, maar het slaagde er niet in om de kloof te dichten. In de laatste tien minuten liepen de Spanjaarden nog verder uit.

De Amerikaan Aaron Estrada speelde de beste wedstrijd voor de Belgische ploeg. Hij speelde zo'n 20 minuten en scoorde daarin vijftien punten. Hij voegde er nog vier assists en twee rebounds aan toe. Noam Yaacov speelde ook een goede wedstrijd en zette veertien punten achter zijn naam.

Volgende week zaterdag staat er opnieuw een Europese wedstrijd op het programma voor BC Filou Oostende. Dan maken ze de verplaatsing naar het Griekse Karditsas.

BC Oostende

