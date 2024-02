Jos Verbeeck heeft voor de derde keer de Grote Winterpijs op zijn naam geschreven tijdens de Mardi Gras-meeting in Kuurne. Dat is de grootste afspraak in de drafsport in ons land, na Waregem Koerse. De zege van de legendarische jockey was een opsteker voor de Hippodroom, want de drafsport heeft het niet zo makkelijk.