Zondagmiddag, om 13.30 uur, kruisen Cercle Brugge en Club Brugge opnieuw de degens in de Brugse derby. Groen-zwart won vorige week knap op het veld van Charleroi, terwijl Club Brugge de maat nam van Standard. Beide ploegen tankten zo vertrouwen voor de stadsclash. Voor Cercle-trainer Onur Cinel wordt het zijn eerste thuisderby. De vorige ontmoeting met Club ging met 0-2 verloren, maar na de recente overwinning ziet hij zijn ploeg vooruitgang boeken.

“Je kon echt zien dat het team aan elkaar hing als een voetbalfamilie. Dat is wat we hier aan het ontwikkelen zijn. We zijn er nog niet honderd procent, maar de laatste weken en maanden zie je de beloning van die ontwikkeling”, zegt Cinel.