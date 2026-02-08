Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.
Zondag staat in het Jan Breydelstadion opnieuw de Brugse derby op het programma. Cercle Brugge ontvangt stadsrivaal Club Brugge. Beide ploegen trekken met vertrouwen naar de clash na een overwinning vorig weekend.
Zondagmiddag, om 13.30 uur, kruisen Cercle Brugge en Club Brugge opnieuw de degens in de Brugse derby. Groen-zwart won vorige week knap op het veld van Charleroi, terwijl Club Brugge de maat nam van Standard. Beide ploegen tankten zo vertrouwen voor de stadsclash. Voor Cercle-trainer Onur Cinel wordt het zijn eerste thuisderby. De vorige ontmoeting met Club ging met 0-2 verloren, maar na de recente overwinning ziet hij zijn ploeg vooruitgang boeken.
“Je kon echt zien dat het team aan elkaar hing als een voetbalfamilie. Dat is wat we hier aan het ontwikkelen zijn. We zijn er nog niet honderd procent, maar de laatste weken en maanden zie je de beloning van die ontwikkeling”, zegt Cinel.
"Het voelt heel speciaal"
Volgens de coach leeft de derby ook sterk binnen de club en de stad. “Het voelt heel speciaal voor iedereen. Ik merk het bij de spelers, bij de staf en hopelijk ook in de hele stad.”
Voor Club Brugge wacht volgende week nog een Europese topaffiche tegen Atlético Madrid in de Champions League, maar de derby blijft een wedstrijd met extra belang, zeker voor de supporters.
“We willen een goed resultaat, maar vooral strijd en een sterke prestatie."
Voor Cercle, dat momenteel gedeeld voorlaatste staat in de stand, zijn punten meer dan welkom. Cinel hoopt vooral op de juiste mentaliteit. “We willen een goed resultaat, maar vooral strijd en een sterke prestatie. Als we zien dat we voor elk duel gaan en daarin slagen, dan zal ik heel erg blij zijn.”