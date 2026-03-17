Cercle was zaterdag veruit de beste ploeg in de eerste periode. Groen-zwart domineerde, maar was slordig in de afwerking. Monaco-huurling Edan Diop vond net voor het halfuur wel de weg naar de netten, maar de 0-1-voorsprong bij de pauze was te karig voor de Vereniging.

En dat wreekte zich na rust. Zulte Waregem kwam met hernieuwde moed uit de kleedkamers en klom op het uur langszij. Laurent Lemoine kopte een voorzet van Enrique Lofolomo aan de tweede paal binnen, 1-1.

Cercle was niet van slag en kwam twintig minuten voor tijd opnieuw aan de leiding. Na een penaltyfout van Jakob Kiilerich op Dante Vanzeir benutte Oumar Diakité de elfmeter, 1-2. Het ging goed op en neer en ook Zulte Waregem vond nog een tweede keer de weg naar de netten. Invaller Malick Mbaye trapte de bal in het dak van het doel. Eindstand: 2-2.

