Cercle verneemt met grote droefheid het overlijden van de mama van Kevin Denkey. De voltallige Cerclefamilie poste via een bericht op X dat ze Denkey en zijn familie veel sterkte toewensen.



Met vijftien doelpunten in negentien wedstrijden heeft Denkey een groot aandeel in de zesde plaats van Cercle Brugge in de competitie. Momenteel is hij ook de topschutter van de Jupiler Pro League