Na twee nederlagen, weliswaar tegen topploegen, knopen de Bruggelingen opnieuw aan met een zege. In de eerste helft kwam groen-zwart op achterstand door een goal van Thorsteinsson. Thibo Somers hing de bordjes in minuut 59 opnieuw gelijk. Cercle moest knokken tegen de Leuvenaars en pakte pas in de toegevoegde tijd de volle buit. De bezoekers kregen een penalty en Denkey mocht na een eerder afgekeurde goal toch nog vieren. Cercle Brugge klimt voorlopig naar de vijfde plaats in het klassement.