Baumgardner is absolute wereldtop: 16 kampen, 15 zeges, 7 met KO, slechts een keer verloren, in 2018 tegen Linartadou. Vorig jaar nam ze weerwraak tegen de Griekse, in een gevecht om de vier wereldtitels.

Maar Persoon is klaar voor de uitdaging. "Zij is echt de ster, en als je het hier moet geloven, heeft ze nu al gewonnen. Het is goed dat ik de underdog ben. In haar hoofd zit ze al een kamp verder, misschien kan ik daardoor voor de verrassing zorgen", vertelt Delfine.

Ook Amy Naert uit Ingelmunster krijgt de kans op een internationale WBC-titel. Zij bokst net voor Persoon en Baumgardner tegen Rosalinda Rodriguez.