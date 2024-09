"Telkens werd onze vraag voor deze kamp vooruit geschoven, maar nu is het eindelijk zover. Dat Baumgarner voorlopig geschorst werd wegens vermeend dopinggebruik (inmiddels werd ze vrijgesproken) hielp natuurlijk ook niet. Dromen komen niet altijd uit. Deze wel. Natuurlijk hadden we deze kamp liever eerder gekregen maar het is wat het is. Wij hebben hard gewerkt om alles te verwezenlijken. We vertrekken dinsdag; met een tussenstop in Londen. Gelukkig is de tijdszone in ons voordeel."