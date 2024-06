De 24-jarige Erenbjerg komt over van de Deense tweedeklasser Boldklubben. Daar was de linksvoetige Deen het voorbije seizoen goed voor veertien goals en zes assists in 35 competitiewedstrijden.

Essevee, dat uit de hoogste klasse degradeerde, werd vijfde in de reguliere competitie in 1B en moest in de play-offs om promotie zijn meerdere erkennen in SK Lommel. Met Sven Vandenbroeck werd vorig weekend een nieuwe hoofdcoach aangetrokken.