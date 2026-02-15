Vlamertinge is de nummer drie in tweede nationale, en neemt het op tegen de leider uit derde nationale Waregem. Waregem speelt voor eigen volk en wil zich dan ook tonen. Het start sterk, maar halverwege set 1 neemt Vlamertinge over. Lies Lecluyse maakt er 16-22 van, een zespuntenkloof die ze bij Waregem niet meer te boven komen. 18-25 en 0-1.