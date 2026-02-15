12°C
De tro­fee blijft in eigen huis: Ware­gem wint Inter­fe­de­ra­le beker volleybal

Waregem Interfederale beker

In het volleybal stonden gisteren in Waregem de finales van de Interfederale beker op het programma, dat is de beker waaraan alle ploegen uit nationale 2 en 3 kunnen deelnemen. In de finale bij de vrouwen kregen we een West-Vlaamse clash tussen Vlamertinge en Waregem, dat dus in eigen zaal mocht aantreden.

Vlamertinge is de nummer drie in tweede nationale, en neemt het op tegen de leider uit derde nationale Waregem. Waregem speelt voor eigen volk en wil zich dan ook tonen. Het start sterk, maar halverwege set 1 neemt Vlamertinge over. Lies Lecluyse maakt er 16-22 van, een zespuntenkloof die ze bij Waregem niet meer te boven komen. 18-25 en 0-1.

Waregem slaat terug

In set twee start Waregem opnieuw sterk, en deze keer houden ze het vast. Te veel fouten bij Vlamertinge en zo kan de thuisploeg de set binnenhalen met 25-15.

De spanning is te snijden en dat zien we ook in set drie. Bij 29-28 krijgt de thuisploeg een derde setbal en dat is de goede. 2-1 voor Waregem. Het publiek gaat een tweede keer uit zijn dak.

Set 4 legt bekerwinst vast

De veer lijkt daarna wat gebroken bij de speelsters van Vlamvo, Waregem profiteert daarvan en bij 24-19 mag Jolien Degraeve het afmaken. De beker blijft zo in Waregem.

Wout Bernaert
Victor Peeters
Interfederale beker

