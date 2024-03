Veel wielerwedstrijden verdwijnen, al valt dat in onze provincie nog goed me. Maar een koers organiseren is sinds corona almaar moeilijker en duurder geworden. Vier jonge studenten van de Vives hogeschool in Brugge pakken de handschoen wel op en richten in Houtem bij Veurne voor het eerst De Moeren Classic in. Professionele steun kregen ze van de organisatoren van de wedstrijd Brugge - De Panne.

Hun wedstrijd was meteen een succes. Met heel wat starters en meteen een mooie winnaars: Cédric Defreyne. Hopen nu maar dat de vier voor de wedstrijd - die ook meetelt voor een vak in de opleiding Sportmanagement - goede punten zullen scoren.