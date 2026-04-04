De Brug­se Jeli­ne Van­drom­me heeft tic­ket voor kwart­fi­na­les op zak

Jeline Vandromme (WTA 222) uit Brugge heeft zich donderdag verzekerd van een plaats in de kwartfinales van het ITF W75-toernooi in het Franse Calvi. 

In de tweede ronde nam de achttienjarige Brugse met 6-4 en 6-2 de maat van de 24-jarige Spaanse qualifier Maria Martinez Vaquero (WTA 471). De match duurde ruim anderhalf uur.

Om de laatste vier te bereiken, moet Vandromme voorbij de 21-jarige Russin Erika Andreeva (WTA 328). Zij schakelde het Tsjechische vierde reekshoofd Barbora Palicova (WTA 228) uit met 3-6, 6-0 en 6-2.

In het dubbeltoernooi moest de jonge West-Vlaamse aan de zijde van de Française Manon Leonard al na een ronde inpakken.

