In de tweede ronde nam de achttienjarige Brugse met 6-4 en 6-2 de maat van de 24-jarige Spaanse qualifier Maria Martinez Vaquero (WTA 471). De match duurde ruim anderhalf uur.

Om de laatste vier te bereiken, moet Vandromme voorbij de 21-jarige Russin Erika Andreeva (WTA 328). Zij schakelde het Tsjechische vierde reekshoofd Barbora Palicova (WTA 228) uit met 3-6, 6-0 en 6-2.

In het dubbeltoernooi moest de jonge West-Vlaamse aan de zijde van de Française Manon Leonard al na een ronde inpakken.