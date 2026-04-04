De damesploeg van KFC Damme mag zich kampioen noemen in Vrouwen Interprovinciaal A voor het seizoen 2025-2026. Door het forfait van KFC Evergem Center A kan de ploeg niet meer bijgehaald worden in het klassement.
Met de titel verzekert KFC Damme zich ook van promotie naar 1ste Nationale. Dat is volgens de club het resultaat van een doordachte en langdurige investering in het meisjes- en damesvoetbal.
"Bewust geïnvesteerd in meisjesvoetbal"
De voorbije jaren bouwde KFC Damme stap voor stap aan een sterke dameswerking, met aandacht voor instroom, begeleiding en doorstroming. Zo zet de club onder meer in op het Futbalista-project, dat jonge meisjes op een laagdrempelige manier laat kennismaken met voetbal.
Voorzitter Vincent Goemaere ziet de titel als een bevestiging van die aanpak: “Dit kampioenschap is een mooie bevestiging van de weg die we met KFC Damme zijn ingeslagen. We hebben de voorbije jaren bewust geïnvesteerd in meisjesvoetbal, van onze jongste speelsters tot de eerste ploeg.”
Volgens Goemaere is de promotie een logisch vervolg, maar blijft de club ambitieus én realistisch: “Dat we nu de stap zetten naar 1ste Nationale is daar een logisch gevolg van. Tegelijk blijven we met de voeten op de grond verder bouwen aan ons project, met oog voor groei, kwaliteit en verankering in onze vereniging.”