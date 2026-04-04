De damesploeg van KFC Damme mag zich kampioen noemen in Vrouwen Interprovinciaal A voor het seizoen 2025-2026. Door het forfait van KFC Evergem Center A kan de ploeg niet meer bijgehaald worden in het klassement.

Met de titel verzekert KFC Damme zich ook van promotie naar 1ste Nationale. Dat is volgens de club het resultaat van een doordachte en langdurige investering in het meisjes- en damesvoetbal.