Daan Depuydt soleert naar winst in Gent-Staden

De koers verliep aanvankelijk gesloten, met het peloton dat lange tijd samenbleef ondanks enkele pogingen om de wedstrijd open te breken. De snelheid lag hoog, met een gemiddelde van meer dan 45 kilometer per uur. Ook de kasseistroken in Esen brachten geen definitieve schifting. Pas in de laatste ronde ontstond een kopgroep van zeven renners, waaronder titelverdediger Kobe Vanoverschelde, Matthew Van Schoor, Ben Squire, Yaxano Smet, Nils Maerevoet en Daan Depuydt.