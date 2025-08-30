22°C
Kortemark

Cypri­o­ti­sche win­naar van Kor­te­mark Koerse

Bogdan Zabelinskiy uit Cyprus heeft vanmiddag Kortemark Koerse gewonnen. Hij haalde het solo voor de Noor Peder Dahl Strand en Gerben Thyssen.

Vier renners rijden lang voorop met een maximale voorsprong van 1 minuut. Stan Dewulf, Lindsay De Vylder en de ploegmaats Gianni Vermeersch en Simon Dehairs. Hun maximale voorsprong bedraagt 1 minuut. In de voorlaatste ronde komt alles weer samen, maar we krijgen geen massasprint, want met een ultieme aanval wint Bogdan Zabelinskiy, voor Strand en Gerben Thijssen. Zabelinskiy, nog maar 20 jaar, pakt z´n eerste zege dit seizoen.

Davy Vercamer

davy.vercamer@focus-wtv.be

Davy Vercamer

