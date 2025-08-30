Vier renners rijden lang voorop met een maximale voorsprong van 1 minuut. Stan Dewulf, Lindsay De Vylder en de ploegmaats Gianni Vermeersch en Simon Dehairs. Hun maximale voorsprong bedraagt 1 minuut. In de voorlaatste ronde komt alles weer samen, maar we krijgen geen massasprint, want met een ultieme aanval wint Bogdan Zabelinskiy, voor Strand en Gerben Thijssen. Zabelinskiy, nog maar 20 jaar, pakt z´n eerste zege dit seizoen.