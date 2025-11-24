De beloften en elite mannen rijden vandaag samen het provinciaal kampioenschap in Meulebeke. Er staan zo'n 52 renners aan de start voor in totaal acht ronden van drie kilometer.

Al meteen na de start onderscheiden vier renners zich van de rest. Robin Alderweireld uit Veurne, Arthur Soontjens uit Baal en beloften Robbe Marchand en Miles Gevaert.

In ronde drie versnelt Soontjens uit de kopgroep. Daarachter wordt de groep aangevuld met belofte Loïc Vanlaer uit Beernem, Ingmar Uytdewilligen en Toon Heirbaut. Zo krijgen we zes achtervolgers in totaal.

