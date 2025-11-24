Provinciale crosskampioenschappen in Meulebeke: Robin Alderweireld de sterkste
In Flamanville stond vandaag de tweede manche in de wereldbeker op het programma. Thibau Nys was er alweer de sterkste. Michael Vanthourenhout werd zevende. Bij de elite zonder contract werd er vandaag dan weer gestreden om de provinciale titel. Meulebeke was de gastheer om de West-Vlaamse trui uit te reiken, maar ook niet West-Vlamingen konden meedoen aan de wedstrijd.
De beloften en elite mannen rijden vandaag samen het provinciaal kampioenschap in Meulebeke. Er staan zo'n 52 renners aan de start voor in totaal acht ronden van drie kilometer.
Al meteen na de start onderscheiden vier renners zich van de rest. Robin Alderweireld uit Veurne, Arthur Soontjens uit Baal en beloften Robbe Marchand en Miles Gevaert.
In ronde drie versnelt Soontjens uit de kopgroep. Daarachter wordt de groep aangevuld met belofte Loïc Vanlaer uit Beernem, Ingmar Uytdewilligen en Toon Heirbaut. Zo krijgen we zes achtervolgers in totaal.
Vanlaer en Alderweireld
Terwijl Soontjens zijn voorsprong alsmaar vergroot, versnelt Vanlaer uit de achtervolgende groep. Met nog drie ronden te gaan gaat hij alleen op zoek naar de leider.
Maar Soontjens blijft doorstomen en kent weinig verval. De renner uit Baal snelt naar de zege, maar is dus geen West-Vlaams kampioen. Daarachter rijdt Loïc Vanlaer naar een knappe tweede plaats. Hij kroont zicht tot West-Vlaams kampioen bij de U23, en de crossgenen zitten blijkbaar in de familie. De titel bij de elite was weggelegd voor Robin Alderweireld.
Joyce Vanderbeken
Bij de vrouwen gaat de overwinning in Meulebeke naar Kim Van de Steene. Zij rijdt van start tot finish aan de leiding. Maar Van de Steene, is een Oost-Vlaamse dus zo gaat de provinciale titel naar Joyce Vanderbeken uit Zwevegem, de Belgisch kampioene bij de elite zonder contract.