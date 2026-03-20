De route verbindt de finales van de Vlaamse voorjaarsklassiekers en volgt delen van het recente WK en EK wielrennen en andere bekende wielerwedstrijden. Ultimate Flanders 525 is daarnaast een eerbetoon aan Eddy Merckx en zijn 525 overwinningen. "Voor elke kilometer die je fietst, heeft Eddy een rit gewonnen", klinkt het in een persbericht.

Dwars door Vlaanderen

De route volgt de heuvelrug dwars door Vlaanderen en omvat beslissende passages uit het EK Limburg 2024, Brabantse Pijl, WK Leuven 2021, E3 Saxo Classic, Dwars door Vlaanderen, Ronde van Vlaanderen en In Flanders Fields (voorheen Gent-Wevelgem).

Daarnaast bevat de route herkenbare stroken uit de Eddy Merckx-route, delen van Remco Evenepoels R.EV 1703-route en tal van typische wielercafés en koersbelevingen.

Route eindigt in Ieper of Roeselare

Fietsers bepalen zelf in hoeveel dagen ze de route afleggen. Hoewel de route eindigt in Ieper, kunnen fietsers hun tocht verlengen tot KOERS, het museum van de Wielersport in Roeselare, klinkt het.