Omdat het duel tussen Club Brugge en Anderlecht een risicomatch is, kan de wedstrijd niet op 1 mei plaatsvinden, aldus de Pro League. Op die dag, de Dag van de Arbeid, dreigt (met ook nog een grote manifestatie in de hoofdstad) een tekort aan ordediensten om een wedstrijd van deze omvang, met bijna 40.000 fans op het Heizelplateau, in goede banen te leiden.