Blauw-zwart wil de kansen voor die terugmatch donderdag hoog houden. Het belooft in Thessaloniki immers een heksenketel te worden. "Ons doel is om een goede uitgangspositie te veroveren. PAOK liet in de achtste finales zien tot welke prestaties het in eigen huis in staat is (5-1 zege tegen Dinamo Zagreb). Hun fans zijn erg gepassioneerd, maar wij hebben ook een twaalfde man die in staat is om de tegenstander het vuur aan de schenen te leggen. Dat bewezen de fans zondag nog. Ik hoop dat het donderdag hetzelfde zal zijn."