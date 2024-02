In Europa is de club al jaren vaste klant. Vorig seizoen liepen ze in de groepsfase van de Conference League nog tegen een 4-0-nederlaag aan tegen AA Gent. Dit seizoen kwamen ze via de kwalificaties van de Champions League in de groepsfase van de Europa League terecht. In een groep met Häcken, Bayer Leverkusen en Qarabag werden ze derde, in de barrages gingen ze tot slot voorbij het Poolse Legia Warschau. Via het watervalsysteem komen ze nu op het derde Europese niveau terecht.

Voor Club is het de tweede Europese overwintering op rij, na een stek in de tweede ronde van de Champions League vorig seizoen.