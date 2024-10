Door de drukke kalender ontbreken in IJsland ook verdedigers Ibrahim Diakité en Christiaan Ravych, middenvelder Hannes Van Der Bruggen en aanvaller Alan Minda. Zij stomen zich klaar voor de competitiewedstrijd van zondag (om 19u15) bij Union. Verdedigers Edgaras Utkus en Flavio Nazinho keren terug uit blessure, maar worden tegen Vikingur ook nog gespaard.

De defensie van groen-zwart is helemaal onthoofd in IJsland, want met verdediger Emmanuel Kakou en middenvelder Erick Nunes zijn nog twee defensief ingestelde spelers niet-speelgerechtigd. Ook nieuwe doelman Eloy Room behoort niet tot de Europese selectie, maar reisde wel mee naar IJsland om zo verder te integreren in de groep.

Cercle Brugge begon drie weken geleden uitstekend aan zijn Conference League-campagne met een 6-2-thuiszege tegen het Zwitserse Sankt Gallen. In de Jupiler Pro League draait het vierkant met amper negen punten na elf speeldagen. De Bruggelingen zijn daarmee vijftiende en voorlaatste.