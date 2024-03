Het is al de derde keer in de jongste vier matchen dat Club Brugge een tegengoal slikt in de toegevoegde tijd. Het gebeurde blauw-zwart ook in de competitie, tegen RSC Anderlecht (1-2) en in de beker, op verplaatsing bij Union (2-0). "Best mogelijk dat dat in de hoofden is blijven hangen. Momenteel verliezen we al onze wedstrijden in blessuretijd en dat kan zo niet blijven doorgaan."

Deila blijft wel in de kwalificatie voor de kwartfinales geloven. "We hebben het onszelf onnodig moeilijk gemaakt, maar hebben nog altijd een grote kans om ons te plaatsen. Molde is een niet te onderschatten ploeg en ik had dan ook niet verwacht dat we ze zouden domineren, maar over twee matchen zouden we toch beter moeten zijn. Daar ben ik nog altijd van overtuigd."