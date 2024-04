"Wat een prestatie, een hele goede wedstrijd van Club", klinkt het bij de supporters die hun helden staan op de wachten op de luchthaven van Oostende. Gisteren schreef blauwzwart geschiedenis in Griekenland, ondanks een pak afwezigen.

Volgens de supporters is de winst te danken aan interim-trainer Nicky Hayen. "Op een paar weken tijd zien we een volledig ander team", zeggen supporters. "Ik geloof niet in mirakels. Die trainer moet toch iets hebben wat een ander niet heeft."