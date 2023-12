Al voor de rust was duidelijk dat RWDM een zware avond tegemoet ging. Na dertien minuten hadden Thiago en Zinckernagel al hun goaltje tegen de netten geprikt. Skov Olsen zorgde net voor de rust voor 0-3. De match was al gespeeld halfweg.

Maar Club toonde zich ook in de tweede helft hongerig. Thiago maakte een hattrick rond en Vanaken pikte ook zijn doelpuntje mee. Tussendoor had Camara de Brusselse eer gered, of zo iets.

Club lijkt zo onder stoom. Helaas komt de winterstop er straks aan. Blauw-zwart wipt weer over Cercle en co naar plaats vier.