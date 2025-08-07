Club wint tweeluik tegen Salzburg na dolle return op Jan Breydel en staat in play-offs
Foto Belga
Club Brugge heeft zich dinsdagavond geplaatst voor de play-offs van de Champions League. Blauw-zwart won in eigen huis de terugwedstrijd tegen RB Salzburg met 3-2 en kwam na de 0-1-zege van vorige week in Oostenrijk zo als winnaar uit het tweeluik in de derde voorronde. In de play-offronde wacht voor Club een clash met het Schotse Rangers.
De eerste helft in het Jan Breydelstadion draaide voor Club uit op een flinke ontgoocheling. Blauw-zwart begon erg sterk aan de wedstrijd en creëerde al snel grote kansen, maar vergat ze af te maken en kreeg als gevolg een koude douche over zich heen. Waar het net niet lukte voor Hans Vanaken en Christos Tzolis, ging de bal er voor Salzburg wel meteen in. Verdediger Jacob Rasmussen (18.) kopte een voorzet via de paal binnen en zette de bezoekers tegen de gang van het spel in op voorsprong.
Het regent kansen
Het antwoord van Club volgde meteen, maar basisdebutant Carlos Forbs liet de gelijkmaker van dichtbij liggen. Ook nadien bleef het kansen regenen voor de Bruggelingen, maar een doelpunt maken lukte niet. Als klap op de vuurpijl moest de thuisploeg vlak voor de pauze ook nog een tweede tegengoal slikken, waardoor het op achterstand kwam in het tweeluik. Edmund Baidoo (42.) zorgde met een volley voor de 0-2.
Aansluitingstreffer
Club keek plots tegen een moeilijke opdracht aan, maar liet de moed niet in de schoenen zakken en ging na de pauze meteen op zoek naar de aansluitingstreffer. Invaller Kyriani Sabbe probeerde het vanop afstand, maar zijn poging zoefde over. Rond het uur vond Club zijn broodnodige doelpunt. Joaquin Seys scoorde met een fraaie volley na een assist van Sabbe en bracht blauw-zwart weer helemaal terug in de wedstrijd.
Verlengingen leken in de maak, maar Club stelde zijn plaats in de laatste voorronde uiteindelijk nog in de reguliere speeltijd veilig. Forbs (83.) ging zijn tegenstander op snelheid voorbij en trapte de 2-2 tegen de touwen. In de blessuretijd deed Vanaken (90.+4) de boeken helemaal toe: 3-2.