Club keek plots tegen een moeilijke opdracht aan, maar liet de moed niet in de schoenen zakken en ging na de pauze meteen op zoek naar de aansluitingstreffer. Invaller Kyriani Sabbe probeerde het vanop afstand, maar zijn poging zoefde over. Rond het uur vond Club zijn broodnodige doelpunt. Joaquin Seys scoorde met een fraaie volley na een assist van Sabbe en bracht blauw-zwart weer helemaal terug in de wedstrijd.

Verlengingen leken in de maak, maar Club stelde zijn plaats in de laatste voorronde uiteindelijk nog in de reguliere speeltijd veilig. Forbs (83.) ging zijn tegenstander op snelheid voorbij en trapte de 2-2 tegen de touwen. In de blessuretijd deed Vanaken (90.+4) de boeken helemaal toe: 3-2.