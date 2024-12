Club wint met 2 – 0 van Genk en nadert tot op een puntje

Meer van hetzelfde

In de tweede helft probeert Genk Club iets meer achteruit te duwen, maar de kansen blijven wel voor Club. Seys zijn voorzet vliegt in het strafschopgebied tegen de hand van Kayembe - een fase die doet denken aan die van Spileers tegen KV Mechelen -, maar de bal gaat zelfs na een VAR-check (logischerwijs) niet op de stip.

Nadien is het aan Nilsson en Jashari, maar hun pogingen gaan net naast. En dan is het uitkijken voor het deksel op de neus. Twintig minuten voor tijd gaat Tolu neer in de zestien, scheidsrechter Vergoote legt de bal op de stip. Oog in oog met Mignolet schiet Tolu flauw in de benedenhoek, de Brugse doelman kiest de goede kant en behoedt zijn ploeg van de achterstand.

Uiteindelijk breekt Club dan toch de ban. Vanop hoekschop staat Van Crombrugge in niemandsland, Mechele knikt de verdiende 1-0 binnen. Kan Blauw-Zwart dit vasthouden, met nog een kwartier op de klok?

Het antwoord is ja, en de landskampioen diept de score zelf nog uit. In tegenstelling tot wat we al zo vaak zagen van Club, leunen ze dit keer niet achterover. Vanaken zet Skov Olsen listig alleen voor doel vanop vrije trap, de Deen bevrijdt Club (en zichzelf?) door knap binnen te werken. 2-0 is ook meteen de eindstand. Club nadert tot op een punt van Genk en wil naar eigen zeggen nog voor het nieuwe jaar de koppositie pakken.