Raphael Onyedika is met Nigeria nog actief op de Afrika Cup en trekt dus niet meer naar Spanje
Vandaag vertrekt Ivan Leko op winterstage met Club Brugge. Tot vrijdag vertoeft blauw-zwart in Marbella. Opvallend is dat Nilsson, die de voorbije weken uit de kern viel, mee mag naar het zonnige Spanje.
Een puntje, dat is het luttele verschil met Union. Na een succesvolle eindejaarsperiode legt Club Brugge Union het vuur aan de schenen. Het blauw-zwarte voornemen? Een tweede ster boven het embleem (en dus een twintigste landstitel). Na een sterke eindejaarsperiode is het voor Leko hét moment om zijn accenten te leggen en de groep volledig naar zijn hand te zetten.
Spaanse zon
Traditiegetrouw vertoeft Club in de winter in Marbella. Vanaf vandaag tot vrijdag trainen de spelers dus onder Spaanse zon en niet onder de Brugse sneeuw. Onder die 30 spelers zit opvallend genoeg Gustaf Nilsson. De 28-jarige Zweed is al even op zoek naar de beste versie van zichzelf en viel de voorbije weken ook uit de spelerskern onder Leko. Het bestuur gaf al te kennen dat hij deze winter zou mogen vertrekken, maar toch mag hij meer naar de zon. Wie ook mee mogen zijn Bisiwu, Gomez en Nai Koren. Club Brugge trekt graag de kaart van de jeugd.
Enkele afwezigen
Er ontbreken ook een paar namen. De meest logische afwezigen zijn Raphael Onyedika, momenteel op de Afrika Cup met Nigeria, en Shandre Campbell, die daar in actie komt met Zuid-Afrika. De meest opvallende afwezige is Zaid Romero: hij mag ook vertrekken deze winter maar zou niet meegaan naar Marbella door familiale redenen.