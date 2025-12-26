Traditiegetrouw vertoeft Club in de winter in Marbella. Vanaf vandaag tot vrijdag trainen de spelers dus onder Spaanse zon en niet onder de Brugse sneeuw. Onder die 30 spelers zit opvallend genoeg Gustaf Nilsson. De 28-jarige Zweed is al even op zoek naar de beste versie van zichzelf en viel de voorbije weken ook uit de spelerskern onder Leko. Het bestuur gaf al te kennen dat hij deze winter zou mogen vertrekken, maar toch mag hij meer naar de zon. Wie ook mee mogen zijn Bisiwu, Gomez en Nai Koren. Club Brugge trekt graag de kaart van de jeugd.