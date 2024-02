De eerste helft van de topper baarde eigenlijk niet meer dan een muis. Geen goals en amper kansen. Al redde Vincent Janssen Antwerp door twee keer een bal van de lijn te keren. En kort bij de rust ontsnapte Club aan een tegentreffe toen Ilenikhena op doel kon afstormen. Duels en overtredingen, maar geen doelpunten.

Dat doelpunt viel wel tien minuten na de rust. Butez gaat plat op een schot van Skov Olsen maar De Cuyper is goed gevolgd en scoort de 0-1 in de herneming. Club Brugge leek die voorsprong vast te houden maar dat was buiten Corbanie gerekend. Met een heerlijke knal van buiten de zestien liet hij Mignolet in minuut 86 geen kans: 1-1.

En het venijn zat helemaal in de staart want met een ultieme vrije trap kon Ondrekja de drie punten thuis houden. Een schot, laag in de hoek, gaf Mignolet geen kans: 2-1. Zo loopt Club Brugge niet in op Union, maar staan de Brusselaars nu al zeventien punten los.