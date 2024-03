De verwachting is dat Mignolet zijn plaats onder de lat weer zal innemen, Thiago maakt veel kans op speelminuten tegen de Noren en Nusa zal zeker in de selectie zitten.

Blauw-zwart staat met de rug tegen de muur tegen de stugge Noren, na de 2-1-nederlaag in de heenwedstrijd van de achtste finales. Een kwalificatie voor de kwartfinales is een must om het seizoen nog enigszins te redden. Voor coach Ronny Deila, die de voorbije weken voortdurend op de wip zit, dus een nieuwe wedstrijd waarin niet winnen eigenlijk geen optie is.