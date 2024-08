Op woensdag 29 januari sluit Club Brugge zijn laatste wedstrijd in de groepsfase af op bezoek bij de sterren van Manchester City. De landskampioen werkt in totaal acht matchen af, waarvan het de helft op verplaatsing en de andere helft in het Jan Breydelstadion speelt. Supporters kunnen verder uitkijken naar thuiswedstrijden tegen Aston Villa, Sporting Lissabon en Juventus.