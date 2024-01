Louis Verstraete groeide bij 0-0 uit tot antiheld met twee gele kaarten in de 53e en 56e minuut. Met een man minder gingen de Leeuwen van SK Beveren onderuit door tegendoelpunten van Victor Barbera (63.) en Shon Homma (90.+3).



Club NXT greep zijn eerste punten in vier competitieduels en is daarmee steviger tiende met 23 punten. Beveren weet op die manier weer wat verliezen is na vijf opeenvolgende overwinningen in competitieverband en sluit de top zes met 29 punten.