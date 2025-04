Marloye kreeg zijn jeugdopleiding bij Seraing en werd vorige zomer definitief doorgeschoven naar de A-kern. De Belgische jeugdinternational was in zijn debuutseizoen op het hoogste niveau goed voor in totaal twintig wedstrijden, waarvan twaalf als basisspeler.

Club NXT sloot het seizoen in de Challenger Pro League met 47 punten af als zesde, maar mocht als beloftenteam niet deelnemen aan de Promotion play-offs. Seraing eindigde met 19 punten pas als veertiende.