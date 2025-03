Coach Robin Veldman stuurde enkele spelers van de A-kern mee de wei in. Spileers, Osuji, Campbell en Vermant stonden tussen de lijnen. Ook Furo mocht opnieuw aan de wedstrijd starten.

Op voorzet van Wylin mocht Campbell al vroeg de score openen en een paar minuten later gaf Romeo Vermant zijn spitsbroeder Furo de 2-0 op een dienblad. In de tweede helft speelde Club het rustig uit en scoorde Furo zelf nog zijn tweede van de avond. Het zal de jonge aanvaller deugd doen na enkele weken van blessureleed.

Club NXT blijft zo steviger zesde in de stand, met zes punten voorsprong op dichtste belager Lierse. Een plaats die normaliter recht geeft op een ticket voor de Promotion Play-offs, maar dat is niet het geval voor beloftenploegen. In dat geval springt de nummer 7 over Club NXT.