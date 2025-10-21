Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.
De beloften van Club Brugge hebben een punt overgehouden aan hun duel met Olympic Charleroi. In Roeselare eindigde de wedstrijd op 1-1. Het was meteen de eerste match onder leiding van de nieuwe coach Jonas De Roeck.
In de Challenger Pro League verloopt het seizoen voorlopig moeizaam voor Club NXT. Na negen speeldagen telt de ploeg amper drie punten, goed voor de voorlaatste plaats in de stand met twee punten meer dan Olympic Charleroi.
Zaterdag stonden beide teams tegenover elkaar in Roeselare, de vaste thuisbasis van Club NXT. Bovendien debuteerde Jonas De Roeck als hoofdtrainer, na het ontslag van de Nederlander Tim Wolf. De Roeck zat sinds maart zonder club, nadat hij bij Antwerp aan de kant was geschoven.
Weinig kansen in eerste helft
De wedstrijd begon gesloten, met weinig uitgespeelde kansen aan beide kanten. Een logische 0-0 dus bij de rust.
Na de pauze kreeg Club NXT meer grip op het spel. Aanvoerder Laurens Goemaere was dicht bij de openingstreffer met een kopbal. Eerder deze week scoorde hij nog tegen Bayern München in de UEFA Youth League. Ook Campbell die recent nog met de A-ploeg scoorde tegen Zulte Waregem probeerde het, maar zijn schot ging over.
Gelijkmaker in slotminuut
Halfweg de tweede helft kwam Olympic Charleroi op voorsprong via invaller Toshio Lake: 0-1. Club NXT probeerde te reageren en dat loonde pas in de slotminuten. In de 90ste minuut maakte Yanis Musuayi gelijk. Ook hij dus opnieuw trefzeker, net zoals in München, waar Club met 0-3 won.
In de UEFA Youth League loopt het een stuk beter voor de Brugse beloften. Daar staan ze nog steeds met het maximum van de punten na drie wedstrijden.