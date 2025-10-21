Halfweg de tweede helft kwam Olympic Charleroi op voorsprong via invaller Toshio Lake: 0-1. Club NXT probeerde te reageren en dat loonde pas in de slotminuten. In de 90ste minuut maakte Yanis Musuayi gelijk. Ook hij dus opnieuw trefzeker, net zoals in München, waar Club met 0-3 won.

In de UEFA Youth League loopt het een stuk beter voor de Brugse beloften. Daar staan ze nog steeds met het maximum van de punten na drie wedstrijden.