orenthyn Lavie (39.) opende enkele minuten voor de rust de debatten vanop de stip. De beloften van Club Brugge stelden na de rust echter orde op zaken. Kaye Furo (62.) hing de bordjes iets na het uur opnieuw gelijk, waarna Campbell (82.) in het slot zelfs nog de overwinning over de streep trok.

Club NXT (19 ptn) dringt door de zege opnieuw de top zes binnen in de stand. Francs Borains (10 ptn) is samen Jong Genk de hekkensluiter in de Challenger Pro League.