Tegen Union afgelopen zondag waren die twee laatste er in extremis al niet meer bij. Kyriani Sabbe en Casper Nielsen waren toen de vervangers van dienst. Ondanks de mooie comeback (2-2 na 2-0 achterstand) was het gemis van het tweetal groot.

Bij de rust bleef ook Joaquin Seys in de kleedkamer. Het was lang onduidelijk waarom, maar een blessure bleek dus de oorzaak. Club NXT-spelers Denzel De Roeve en Amine Et-Taïbi komen zo in de selectie. Voorts is er ook plaats voor Michal Skoras, terwijl spits Romeo Vermant net als tegen Union ook morgen afwezig is.