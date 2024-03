Club knoopt opnieuw aan met 0 – 3 zege tegen Genk

Deze keer draaide het allemaal uit in het voordeel van Deila, nadat de Noor eerder al verweten werd de boel dicht te gooien bij een Brugse voorsprong. Meer nog: niet veel later kopte Denis Odoi, die verrassend een basisplaats had gekregen, de dubbele voorsprong op het bord. In het slot zette Andreas Skov Olsen vanop de stip de 0-3-eindstand op het bord.

Club Brugge spoelt zo de zure bekeruitschakeling van eerder deze week bij Union Sint-Gillis door en is bijna zeker van deelname aan de Champions' Play-off, hetgeen na de recente één op zes in de competitie in twijfel werd getrokken. Enkele weken geleden klonk het nog dat blauw-zwart de belangrijkste uitdager van Union in de titelstrijd zou worden.