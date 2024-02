Club begon opnieuw sterk aan de tweede periode en vond al in de eerste minuut opnieuw de netten. Skov Olsen leek zich te verslikken in zijn eigen actie, maar schudde toch nog een degelijke voorzet uit zijn mouw. Aan de tweede paal stond Jutgla om de 2-0 voorbij Moris te koppen. Voor de Spaanse spits was het het eerste doelpunt sinds eind november tegen OH Leuven (0-1 winst). Het altijd zo dodelijke duo Amoura-Nilsson werd stevig in toom gehouden door de Brugse defensie, maar in blessuretijd veegde Koki Machida (90.+3) die uitstekende uitgangspositie van Club alsnog van tafel.

Donderdagavond (20u) ontvangt KV Oostende landskampioen Antwerp aan 't zeetje in de andere halve finale van de Belgische beker. De return tussen Union en Club wordt op woensdag 28 februari (20u30) afgewerkt.