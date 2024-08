Opnieuw Skov Olsen

Geen nieuwe namen bij de start van de tweede helft. Het openingskwartier bracht bitterweinig kansen, maar één uitbraak van Nusa en De Cuyper is genoeg om de score te verdubbelen. Na mistasten van Van Crombrugge reageert Skov Olsen het snelst: 0-2, wedstrijd gespeeld?

Neen, want slechts enkele minuten later gaat de bal voor de thuisploeg op de stip na handspel van Mechele. Nieuwkomer Steuckers stuurt Mignolet de foute kant op en brengt meteen weer vuur in de partij.

En veel tijd om te bekomen had Blauw-Zwart niet. Niet veel later werd een Genkse goal terecht afgekeurd voor buitenspel, maar ook Mignolet behoedde Genk van een snelle gelijkmaker. Met nog twintig minuten op de klok is het even pompen of verzuipen voor Club. De verplichte drinkpauze halfweg de tweede helft was dan ook welgekomen.