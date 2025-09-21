Lang leek spektakel uit te blijven in de eerste helft. Club voerde een soort handbalbelegering op, Westerlo onderging het en liet begaan. Tot in het slot van de eerste 45 minuten plots alles losbarstte: eerst was er de 2-0 via een vreemde bal van Ferri die via het been van Sabbe in doel belandde, en amper een minuut later volgde een klasseflits van blauw-zwart. Een echte tiki-taka-aanval werd afgerond door Tresoldi: 1-2 bij de rust.



Ook na de pauze meteen spektakel. Carlos Forbs, vaak verweten dat hij te blind dribbelt, toonde zijn andere kant. Eén kap naar binnen en een staalhard schot in de kruising: 2-2. Bewijs geleverd dat de Portugees meer kan dan alleen dribbelen en lopen. Westerlo maakte zijn kansen niet af en dan krijg je het deksel op de neus. Seys, nog maar net een nieuw contract getekend, toont waarom hij het verdient tot 2029 te blijven. 3-2, scheve situatie rechtgezet



Maar het feest was van korte duur. Spileers verdedigde slordig, Ferri knikte eenvoudig binnen. De bordjes voor de tweede keer opnieuw gelijk. En nog geen vijf minuten later sloegen de Kempenaars opnieuw toe. Sayyadmanesh zette een knappe actie op, Yow legde de bal klaar voor Sakamoto, die de 3-4 binnen schoof.