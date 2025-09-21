foto: Belga
Opnieuw puntenverlies voor Club Brugge na een 5-5 gelijkspel tegen Westerlo. In extremis leek de thuisploeg nog met de drie punten te gaan lopen, maar in de slotseconden maakte Westerlo nog gelijk.
“We play for the three points.” Met die woorden zette Vanaken zijn ploeg op scherp net voor de aftrap. Toch kreeg Club meteen het deksel op de neus: na amper 24 seconden tikte Alcócer de openingstreffer binnen. Met de spectaculaire 4-3 van vorig jaar nog in het geheugen, beloofde ook dit duel opnieuw een wedstrijd vol actie te worden. De honderdtal meegereisde uitfans lieten zich alvast horen.
Club, dat door het drukke programma roteerde met Seys, Spileers en Audoor, leek nog niet helemaal wakker. Na twintig minuten liet blauw-zwart zich voor het eerst echt opmerken. Stankovic, pas vijf minuten op het veld na een blessure van vaste waarde Onyedika, bereidde knap voor. Vanaken legde de bal klaar, maar Tzolis trapte te wild over. Even later kreeg hij de bal wel op het kader maar Jungdal voorkwam een eerste Brugse doelpunt.
Lang wachten op spektakel
Lang leek spektakel uit te blijven in de eerste helft. Club voerde een soort handbalbelegering op, Westerlo onderging het en liet begaan. Tot in het slot van de eerste 45 minuten plots alles losbarstte: eerst was er de 2-0 via een vreemde bal van Ferri die via het been van Sabbe in doel belandde, en amper een minuut later volgde een klasseflits van blauw-zwart. Een echte tiki-taka-aanval werd afgerond door Tresoldi: 1-2 bij de rust.
Ook na de pauze meteen spektakel. Carlos Forbs, vaak verweten dat hij te blind dribbelt, toonde zijn andere kant. Eén kap naar binnen en een staalhard schot in de kruising: 2-2. Bewijs geleverd dat de Portugees meer kan dan alleen dribbelen en lopen. Westerlo maakte zijn kansen niet af en dan krijg je het deksel op de neus. Seys, nog maar net een nieuw contract getekend, toont waarom hij het verdient tot 2029 te blijven. 3-2, scheve situatie rechtgezet
Maar het feest was van korte duur. Spileers verdedigde slordig, Ferri knikte eenvoudig binnen. De bordjes voor de tweede keer opnieuw gelijk. En nog geen vijf minuten later sloegen de Kempenaars opnieuw toe. Sayyadmanesh zette een knappe actie op, Yow legde de bal klaar voor Sakamoto, die de 3-4 binnen schoof.
Erop en erover
Met nog maar tien minuten te gaan nam de thuisploeg Westerlo stevig in een wurggreep. Op zoek naar de gelijkmaker combineerde Club voortdurend op de helft van de bezoekers. Even leek de lat roet in het eten te gooien toen Vermant uithaalde. Na weken afwezigheid door een spierblessure stond hij vandaag voor het eerst terug in de selectie. Gelukkig lette Tresoldi goed op en kopte hij de bal goed binnen: 4-4.
Helemaal ontketend ging de thuisploeg nog op zoek naar de winning goal. Wie anders dan Vanaken legde de bal slim tot bij Bjorn Meijer die via Bayram het leer in doel verwerkt. Zo leek Brugge de drie punten, waarop Vanaken hamerde voor de aftrap, in Brugge te houden.
Dat was buiten Bayram gerekend die met een kopbal zijn eigen fout helemaal recht zette in de absolute slotseconden van de wedstrijd en zo de meegereisde fans in extase bracht. Of hoe Club Brugge-Westerlo voor het tweede jaar op rij voor spektakel zorgde.