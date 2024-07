Cercle Brugge heeft zaterdag op stage in het Franse La Turbie 1-1 gelijkgespeeld in een oefenwedstrijd tegen AS Monaco. De Vereniging kwam als eerste op voorsprong via een penalty van Kevin Denkey in de tiende minuut, maar de gelijkmaker volgde langs de kant van Monaco al na een minuut via Thilo Kehrer. Op woensdag 28 juli treedt Cercle al in actie tegen het Schotse Kilmarnock in de tweede voorronde van de Europa League. Een paar dagen later daagt groen-zwart Westerlo uit op de eerste speeldag van de Belgische competitie.