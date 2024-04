De Brugse derby in de Champions' Play-offs van de Jupiler Pro League is maandag op een 1-1 gelijkspel geëindigd. Club was lange tijd de bovenliggende partij, maar moest wachten op een late goal van Andreas Skov Olsen om de openingstreffer van Kevin Denkey te kunnen uitwissen. Club klimt in de tussenstand over Antwerp naar de derde plaats, Cercle is vijfde.