Club kwam voor via Christos Tzolis (38.), maar Atalanta sloeg diep in de tweede helft terug. Na een slechte bal achteruit van Cisse Sandra en een (vederlichte) overtreding van doelman Nordin Jackers maakte Lazar Samardzic (74.) op strafschop de gelijkmaker, waarna Mario Pasalic (87.) de drie punten in Bergamo hield.

Individuele fout

"We maken een individuele fout", begon Hayen met de analyse van de eerste tegengoal. "We spelen de bal slecht terug en er komt een penalty uit een fase in de zestien. Op dat moment heb je de volledige controle over de wedstrijd en heb je het gevoel dat zij niet meer de druk kunnen zetten zoals in de eerste helft. "