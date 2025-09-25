Aanmelden
Club-coach Hay­en baalt na late neder­laag: In de CL moet je fout­loos kun­nen spelen”

Club Brugge verloor dinsdag op de tweede speeldag van de competitiefase van de Champions League met 2-1 bij Atalanta. Club stond in Italië lang 0-1 voor, maar gaf de drie punten in de laatste zestien minuten uit handen. "Details in de Champions League maken het verschil, en dat is vanavond gebleken", verklaarde coach Nicky Hayen na het duel op het persmoment. "In de Champions League moet je foutloos kunnen spelen."

Club kwam voor via Christos Tzolis (38.), maar Atalanta sloeg diep in de tweede helft terug. Na een slechte bal achteruit van Cisse Sandra en een (vederlichte) overtreding van doelman Nordin Jackers maakte Lazar Samardzic (74.) op strafschop de gelijkmaker, waarna Mario Pasalic (87.) de drie punten in Bergamo hield.

Individuele fout

"We maken een individuele fout", begon Hayen met de analyse van de eerste tegengoal. "We spelen de bal slecht terug en er komt een penalty uit een fase in de zestien. Op dat moment heb je de volledige controle over de wedstrijd en heb je het gevoel dat zij niet meer de druk kunnen zetten zoals in de eerste helft. "

Wedstrijd kantelt

"Het is een heel belangrijk detail dat de wedstrijd doet kantelen. Het gaf hen zuurstof en het stadion voelde dat er meer in zat. Desondanks kregen we een of twee minuten later zelf de kans, maar pakken we een cadeau niet uit. Dat is het grote verschil. Uiteindelijk is het heel zuur dat je die hoekschop nog binnen krijgt en je met nul punten achterblijft."

Hayen gaf nog mee te zullen "inpraten" op Sandra en Jackers, allebei foutief bij de 1-1. "Fouten maken blijft onderdeel van het voetbal. Maar ik denk dat we zeker ook de eerste zeventig minuten moeten onthouden vandaag en meenemen", aldus de trainer.

Ben Storme

ben.storme@focus-wtv.be

Ben Storme
