Belga
Geen zes op zes voor Club Brugge in de Champions League. Na de wervelende zege tegen Monaco in eigen huis raakte blauw-zwart in Bergamo niet verder dan 2-1. De enige Brugse goal kwam van Christos Tzolis.
Atalanta revisited. Vorig jaar beleefde Club Brugge daar misschien wel een van de mooiste Europese avonden in jaren. Uit op wraak startte La Dea verschroeiend. In tegenstelling tot de voorbije competitiematchen overleefde Brugge dit keer wél het openingskwartier. Al probeerden oude bekende Koussounou ,tussen 2019 en 2021 nog een vaste waarde in Jan Breydel, en Bernasconi het wel.
Maar Club liet zich niet wegdrukken. Het kreeg lange periodes de bal, wat de thuisfans steevast beantwoordden met fluitconcerten. Al moet gezegd: Atalanta liet Brugge bewust combineren. En wie de bal heeft, krijgt kansen. De eerste was van Griekse makelij, al moest Tzolis zijn vizier nog bijstellen.
Rusten met voorsprong
Atalanta is dan ook al lang niet meer het Atalanta dat de Europa League won. Een nieuwe trainer, nieuwe spelers, en een mindere vorm. De Italianen creëerden wel, maar vergaten af te maken. Hun ingestudeerde nummertje op vijschop mocht beter uitgevoerd worden. Aan de overkant zat er ook meer in de poging van Tresoldi, perfect bediend door Tzolis.. Die laatste dan maar zelf op gekende wijze. Een kap naar rechts en dan wegleggen in de verste hoek. Dit keer stond het vizier recht. 0-1, getekend Christos Tzolis. De ideale stand om de rust in te duiken.
Club onder druk
Atalanta móést winnen, want ook op speeldag één kreeg het een pandoering, toen tegen regerend kampioen PSG. Trainer Juric greep in bij de rust: Zappacosta verving Bellanova. Even later moest ook Koussounou, geblesseerd, naar de kant. Musah was zijn vervanger, al pakte die bij zijn eerste actie meteen geel. Die andere invaller Zappacosta bracht wél meer. Zijn schot vloog voorlangs. Ook Lookman, vorig jaar nog een van de uitblinkers, dwong Jackers tot een redding. Even later mocht de Nigeriaan samen met Ederson gaan rusten. Sulemana en Samardzic moesten Brugge uit verband spelen. Dat lukte ook, Club Brugge kende een tiental moeilijkere minuten.
Opnieuw een penalty
En dan ging Jackers, niet voor het eerst dit seizoen, de mist in. Door een moment van onoplettendheid kon Musah alleen op de Limburger af. In eerste instantie kwam hij nog uitstekend tussen, maar bij de tweede bal was hij te laat. Wel man, geen bal. Penalty dus. Invaller Samardzic liet die kans niet liggen: 1-1 en alles te herdoen.
Maar Club had meteen een antwoord klaar. Romeo Vermant, net ingevallen en altijd gretig, zette druk en zat er uitstekend tussen. Alleen de hoek was net te scherp om af te maken.
Atalanta kreeg het publiek achter zich en dat gaf La Dea vleugels. Bij een corner dook Pasalic op als een duiveltje uit een doosje en hij hoefde de bal enkel binnen te knikken: 2-1.
Hayen probeerde met wissels, Meijer, Romero en Campbell kwamen er nog in, het tij tevergeefs te keren maar de gelijkmaker viel niet meer. Club Brugge verliest dus zijn tweede Champions League-duel en staat na twee speeldagen op drie punten.