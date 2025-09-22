En dan ging Jackers, niet voor het eerst dit seizoen, de mist in. Door een moment van onoplettendheid kon Musah alleen op de Limburger af. In eerste instantie kwam hij nog uitstekend tussen, maar bij de tweede bal was hij te laat. Wel man, geen bal. Penalty dus. Invaller Samardzic liet die kans niet liggen: 1-1 en alles te herdoen.

Maar Club had meteen een antwoord klaar. Romeo Vermant, net ingevallen en altijd gretig, zette druk en zat er uitstekend tussen. Alleen de hoek was net te scherp om af te maken.

Atalanta kreeg het publiek achter zich en dat gaf La Dea vleugels. Bij een corner dook Pasalic op als een duiveltje uit een doosje en hij hoefde de bal enkel binnen te knikken: 2-1.

Hayen probeerde met wissels, Meijer, Romero en Campbell kwamen er nog in, het tij tevergeefs te keren maar de gelijkmaker viel niet meer. Club Brugge verliest dus zijn tweede Champions League-duel en staat na twee speeldagen op drie punten.