In een intense eerste helft met veel duels, maar weinig kansen kreeg Union na een dik halfuur spelen een eerste goede mogelijkheid via Ivanovic, die na een prima actie van Khalaili de bal niet voorbij Ordonez kreeg. Enkele minuten later was het wel prijs voor de Brusselaars. Castro-Montes (34') sneed naar binnen en schilderde de bal prinsheerlijk voorbij een kansloze Simon Mignolet.