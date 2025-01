De 25-jarige Deense winger streek in januari 2022 neer in Brugge, nadat hij overkwam van het Italiaanse Bologna. Skov Olsen groeide bij blauw-zwart snel uit tot smaakmaker. Hij was in totaal goed voor 49 doelpunten en dertig assists in 124 wedstrijden. Naar verluid ziet Club Brugge straks zo'n 14 miljoen euro op de bankrekening verschijnen, al kan dat bedrag door bonussen nog wat oplopen.

Wolfsburg staat momenteel op de zevende plaats in de Duitse Bundesliga.