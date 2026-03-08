Club Brug­ge ziet af, maar blijft wel in het spoor van Union

Club Brugge heeft in de Jupiler Pro League Westerlo verslagen met 1-2. Aan de rust leek het een rustige avond te worden voor Blauw-Zwart na goals van Christos Tzolis en Nicolo Tresoldi, maar na de aansluitingstreffer van Seiji Kimura bleef het nog lang spannend. Uiteindelijk trok Club de wedstrijd over de streep. Enige smet op de avond: Hans Vanaken viel geblesseerd uit

Club Brugge had een uur eerder gezien dat Union Dender had verslagen met 2-0, dus wist blauw-zwart wat het moest doen: winnen. Maar Westerlo heeft ook nog iets om voor te spelen. Met een driepunter kwam het op één punt van de Champions Play-Offs. Dat vooruitzicht zorgde ervoor dat Westerlo met veel enthousiasme startte en Club Brugge achteruitduwde. 

Westerlo was zelfs iets té enthousiast. Na een afgeslagen vrije trap trapte Forbs de bal naar voren en Tzolis kon alleen op Jungdal af. De Griek omspeelde de Westelse doelman en trapte via de lat de bal binnen. Westerlo bleef doorgaan op het enthousiasme, maar Mignolet had geen mirakelsaves nodig op de schoten van Piedfort en Alcocer. Club Brugge moest de match vooral ondergaan, maar in de 36e minuut sloeg het opnieuw toe. Sabbe met een mooie pass naar Tresoldi en de spits werkte wondermooi af: 0-2

Club leek zijn schaapjes op het droge te hebben aan de rust, maar het zag wel kapitein Vanaken uitvallen. De tweede helft begon zoals de eerste, met Westerlo die Club Brugge goed vastzette. Op een corner in de 64ste minuut was de blauw-zwarte defensie Kimura uit het oog verloren en die kopte hard binnen. Westerlo maakte zich op voor een slotoffensief en bijna werd dat beloond. Onyedika was teveel bezig met Bayram, waardoor hij de bal naar zijn eigen doel kopte. Gelukkig voor Club kon Mignolet redding brengen. Zo blijft Club in het spoor van Union.

Robbe Temmerman
Sven Vandenbroeck
Na 0 op 12: Essevee zet coach Sven Vandenbroeck aan de deur, dit is zijn opvolger
Freintschool Klimop in Oostkamp nodigt Cercle spelers uit om voetbalruzies aan te pakken
Freintschool Klimop in Oostkamp nodigt Cercle-spelers uit om voetbalruzies aan te pakken
KVDO ziet titelkans slinken na thuisnederlaag tegen KM Torhout
KVDO ziet titelkans slinken na thuisnederlaag tegen KM Torhout: "We hebben het onszelf heel moeilijk gemaakt"

503 BB LINKS volleyroeselare

Teleurstelling, maar ook trots bij Knack Roeselare na uitschakeling
Bus Barcafansbrand 2025 12 04 100250 ynjr

De Lijn legt geen supportersbussen meer in voor Europese voetbalwedstrijden
Brand Seraing

Disciplinaire Raad geeft KV Kortrijk gelijk en kent forfaitscore 0-3 toe tegen Seraing
Freintschool Klimop in Oostkamp nodigt Cercle spelers uit om voetbalruzies aan te pakken

Freintschool Klimop in Oostkamp nodigt Cercle-spelers uit om voetbalruzies aan te pakken
Belgian Cats Brazilie Elise Ramette

Belgian Cats openen kwalificatietoernooi met ruime zege tegen Brazilië
Belgian cats

Belgische basketvrouwen starten straks (overbodige) WK-kwalificaties tegen Brazilië
