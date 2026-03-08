Club Brugge heeft in de Jupiler Pro League Westerlo verslagen met 1-2. Aan de rust leek het een rustige avond te worden voor Blauw-Zwart na goals van Christos Tzolis en Nicolo Tresoldi, maar na de aansluitingstreffer van Seiji Kimura bleef het nog lang spannend. Uiteindelijk trok Club de wedstrijd over de streep. Enige smet op de avond: Hans Vanaken viel geblesseerd uit
Club Brugge had een uur eerder gezien dat Union Dender had verslagen met 2-0, dus wist blauw-zwart wat het moest doen: winnen. Maar Westerlo heeft ook nog iets om voor te spelen. Met een driepunter kwam het op één punt van de Champions Play-Offs. Dat vooruitzicht zorgde ervoor dat Westerlo met veel enthousiasme startte en Club Brugge achteruitduwde.
Westerlo was zelfs iets té enthousiast. Na een afgeslagen vrije trap trapte Forbs de bal naar voren en Tzolis kon alleen op Jungdal af. De Griek omspeelde de Westelse doelman en trapte via de lat de bal binnen. Westerlo bleef doorgaan op het enthousiasme, maar Mignolet had geen mirakelsaves nodig op de schoten van Piedfort en Alcocer. Club Brugge moest de match vooral ondergaan, maar in de 36e minuut sloeg het opnieuw toe. Sabbe met een mooie pass naar Tresoldi en de spits werkte wondermooi af: 0-2
Club leek zijn schaapjes op het droge te hebben aan de rust, maar het zag wel kapitein Vanaken uitvallen. De tweede helft begon zoals de eerste, met Westerlo die Club Brugge goed vastzette. Op een corner in de 64ste minuut was de blauw-zwarte defensie Kimura uit het oog verloren en die kopte hard binnen. Westerlo maakte zich op voor een slotoffensief en bijna werd dat beloond. Onyedika was teveel bezig met Bayram, waardoor hij de bal naar zijn eigen doel kopte. Gelukkig voor Club kon Mignolet redding brengen. Zo blijft Club in het spoor van Union.