Met Club en Genk stonden in Jan Breydel twee ploegen tegenover elkaar die met 10 op 12 een knappe start hadden genomen in de nacompetitie en zich zo opnieuw in het titeldebat mengden. Bij Club opteerde coach Hayen verrassend voor Odoi als vervanger voor de geschorste Vetlesen op het middenveld. Vrancken koos dan weer voor de verwachte namen in de Genkse basis.

Beide teams in vorm namen amper de tijd voor een studieronde en na slechts vijf minuten mocht de thuisaanhang al een eerste keer juichen. Na een verre uittrap van Jackers bediende Skoras vanop de flank Ferran Jutgla, die in twee tijden Vandevoordt vloerde.