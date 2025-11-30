De Truienaars hadden in het wedstrijdbegin het geluk dat het vizier van Christos Tzolis de laatste weken niet al te scherp staat. Zijn laatste doelpunt in de competitie dateert al van begin november tegen Dender. Op zijn eerste poging pakte STVV-doelman Kokubo uit met een prima beenveeg, nadien trapte de Griekse international onbesuisd over.

Op het kwartier was het opnieuw Tzolis die de wedstrijd openbrak. Na een lange run op links bediende hij met een lage voorzet Raphael Onyedika centraal voor doel, een kans die de 24-jarige Nigeriaanse international niet liet liggen: 1-1. Club incasseert dit seizoen te vaak te makkelijke doelpunten en dat was ook in Sint-Truiden niet anders. Bij de eerste noemenswaardige tegenstoot van de Limburgers was alles weer te herdoen. Blauw-zwart kreeg het leer niet weggewerkt en Arbnor Muja kon profiteren: 1-1.

