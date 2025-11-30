Club Brugge heeft zaterdagavond op de zeventiende speeldag in de Jupiler Pro League met 3-2 verloren op bezoek bij Sint-Truiden. Daardoor springt Sint-Truiden over blauw-zwart naar de tweede plaats.
De Truienaars hadden in het wedstrijdbegin het geluk dat het vizier van Christos Tzolis de laatste weken niet al te scherp staat. Zijn laatste doelpunt in de competitie dateert al van begin november tegen Dender. Op zijn eerste poging pakte STVV-doelman Kokubo uit met een prima beenveeg, nadien trapte de Griekse international onbesuisd over.
Op het kwartier was het opnieuw Tzolis die de wedstrijd openbrak. Na een lange run op links bediende hij met een lage voorzet Raphael Onyedika centraal voor doel, een kans die de 24-jarige Nigeriaanse international niet liet liggen: 1-1. Club incasseert dit seizoen te vaak te makkelijke doelpunten en dat was ook in Sint-Truiden niet anders. Bij de eerste noemenswaardige tegenstoot van de Limburgers was alles weer te herdoen. Blauw-zwart kreeg het leer niet weggewerkt en Arbnor Muja kon profiteren: 1-1.
Beslissende omhaal
Nog voor de pauze klom STVV op voorsprong. Na duidelijk handspel van Brandon Mechele in de zestien ging het leer op de stip. Ryotaro Ito liet met zijn elfmeter de Brugse derde doelman Dani van den Heuvel kansloos: 2-1.
Na de pauze kwam blauw-zwart weer langszij dankzij een treffer van de ingevallen Kaye Furo. In de slotfase bezegelde Andrés Ferrari met een omhaal echter het lot van de West-Vlamingen: 3-2. In een slotoffensief trapte Furo nog op de lat. Ook aan de overzijde ging het leer van dichtbij nog een keer onbegrijpelijk tegen de dwarsligger.
Voor Club was het in de competitie al de derde nederlagen in vier wedstrijden. Bovendien was het een slechte generale repetitie voor de komst van Arsenal, woensdag in de League Phase van de Champions League en loert de crisis om de hoek in het Jan Breydelstadion. In de stand is blauw-zwart intussen weggezakt naar de derde plaats, met één punt minder dan STVV en vijf minder dan leider Union, dat eerder op zaterdag een punt pakte tegen AA Gent. Ook Anderlecht kan zondag nog over Club Brugge wippen.