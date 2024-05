Club is de eerste Belgische ploeg in 31 jaar die tot in de halve finales van een Europese beker raakt. Fiorentina heeft een sterk elftal maar de laatste tijd speelt de ploeg van trainer Nicky Hayen op een wolk. De terugwedstrijd komt er al volgende week woensdag aan, in het Jan Breydelstadion. Dan wordt duidelijk of de Bruggelingen een sprookje schrijven dat het tot de finale uitzingt.